Güncel

Sinop'taki orman yangını kontrol altına alındı

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:56
Sinop'taki orman yangını kontrol altına alındı
Sinop'un Durağan ilçesi Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 9 Ağustos'ta çıkan orman yangınını söndürmek için helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden havalandı.

Dar bir bölgede devam eden yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangını nedeniyle 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

