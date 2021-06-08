Sinsi oyun! Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgede harekete geçtiler

AA 08 Haziran 2021 Salı 17:26 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 17:32

Sincar'daki varlığını sonlandıracak 9 Ekim 2020 tarihli Bağdat-Erbil anlaşmasından rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

Örgütün ayrıca, Türkiye'nin son dönemde Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden PKK karşıtı operasyonlarında Erbil yönetimini iş birliği yapmakla suçladığı ve IKBY'de özellikle Peşmerge güçlerine yönelik terör eylemlerini de artırdığı dikkat çekiyor.

- PEŞMERGE GÜCÜNE YÖNELİK SALDIRILAR

Peşmerge gücüne yönelik saldırılarında artış yaşanan PKK'nın son eylemi, Irak'ın Duhok kentine bağlı Zaho ilçesinin Derkar nahiyesinde gerçekleşti. Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde PKK mensuplarınca açılan keskin nişancı ateşiyle bir Peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

PKK dün de Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesi yakınlarındaki Hanesur bölgesinde pusu kurarak 2 Peşmergeyi kaçırmıştı.

Terör örgütü ayrıca, 5 Haziran Cumartesi günü Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuştu. IKBY Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 Peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

PKK, Erbil'de de Peşmerge güçlerine yönelik birçok saldırı düzenledi. Erbil'in Soran ilçesinin Sidekan beldesinde 18 Mayıs ve 6 Mayıs tarihlerinde Peşmerge güçlerine saldıran PKK'nın eylemlerinde can kaybı yaşanmamıştı. Örgütün 12 Mart'ta Sidekan'da yola yerleştirdiği TNT'nin Peşmergeye ait aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 Peşmergenin öldüğü, 1 Peşmergenin yaralandığı kaydedilmişti.

IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü YPG/PKK'nın 15 Aralık 2020 gecesi Suriye sınırı üzerinden Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirterek, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında yıllardır YPG/PKK'ya silah ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu söylemişti.

Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, 14 Aralık 2020'de Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek isteyen PKK'lı teröristlerle çatışma çıkmış, çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Terör örgütü mensupları 4 Kasım'da ise Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge hayatını kaybetmiş, 3 Peşmerge yaralanmıştı.

- POLİS VE MEMURLARA SALDIRILAR

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü, geçen yıl 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Duhok'ta Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

PKK, yine geçen yıl 4 Kasım'da Çemanke'de düzenlediği saldırısında, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu 2 IKBY polisini yaralamıştı.

Terör örgütü PKK mensupları 5 Kasım'da da Çemanke nahiyesinde, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu IKBY polisine saldırı düzenlemiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

- SİVİLLERİN KAÇIRILMASI

Erbil kentinde 18 Nisan'da PKK tarafından daha önce yola yerleştirilen TNT'nin patlaması sonucu 1 sivil yaralanmıştı.



PKK, 17 Kasım 2020'de Erbil'in Revanduz ilçesine bağlı Verte nahiyesinde 2 kişiyi kaçırmıştı.

Irak'ın Halepçe kentinde, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin de 8 Kasım 2020'de evlatlarının kurtarılması ve akıbetlerinin açıklanması için dava açtığı bildirilmişti.

Ayrıca Sincar'daki Ezidiler de PKK'nın bölgelerindeki varlığı ve kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için farklı aralıklarla eylemler düzenlemiş, Irak merkezi hükümetinin örgüte müdahale etmesi için çağrıda bulunmuştu.

- DİPLOMATİK MİSYONLARA SALDIRILAR

Terör örgütü, IKBY'nin uluslararası imajını zedelemek amacıyla bölgedeki diplomatik misyonları da hedef alıyor.

IKBY Güvenlik Ajansı 26 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlarken yakalandığını bildirmişti.

PKK ayrıca, Türk diplomat Osman Köse'yi 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki bir restoranda şehit etmişti.

- KÖY İŞGALLERİ

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini söylemişti.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki, PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuşmuştu.

- SİNCAR'I "İKİNCİ KANDİL" YAPMA GİRİŞİMİ

PKK'nın, Bağdat ve Erbil arasındaki Sincar anlaşmasının yerine getirilmediğini, bölgede varlığını koruduğu ve ilçeyi "ikinci Kandil" haline getirmeye çalıştığı belirtiliyor.

IKBY yetkilileri ise PKK'nın bölgedeki varlığından dolayı Ezidilerin evlerine geri dönemediğini ve bölgenin yeniden inşasının engellendiği eleştirilerini getiriyor.

PKK ilk olarak, DEAŞ'ın Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine yaptığı saldırıyı bahane ederek bölgede konuşlanmaya başladı. 2014 sonrası ise Suriye ve Kandil'den getirdiği militanlarla başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede varlık göstermeyi sürdürdü.

Bölgedeki güç boşluğundan faydalanan PKK, Ocak 2015'te Sincar'da "kanton" ilan ettiğini duyurdu. Bölgede kurduğu sözde halk meclisleriyle siyasi örgütlenme içine girerek yerel yönetimi ele geçirme girişimlerinde bulundu.

Peşmerge güçlerinin Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri almasına rağmen PKK'nın bölgedeki faaliyetleri devam etti. Bölgeye getirdiği militanlar için kamplar inşa eden örgüt, kaçırdığı Ezidi çocukları da bu kamplarda silah altına aldı.

- BARIŞÇIL PROTESTOLARI ŞİDDETE KIŞKIRTMA

Terör örgütü PKK'nın, IKBY'deki barışçıl protestoları da şiddete kışkırttığı belirtiliyor. Aralık 2020'de Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde aralarında bir Peşmergenin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralanmıştı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, göstericilerin arasına Suriye'den ve IKBY dışından gelenlerin sızdığını belirterek, şiddet olaylarının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğu imasında bulunmuştu.

Gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulunan ancak örgütün ismini söylemeyen Barzani, "Göstericiler arasında Suriye vatandaşları ve Kürdistan Bölgesi'nin dışından gelenler var. Bir grup, göstericiler arasına sızarak eylemlerin yönünü değiştirdi ve parti ile kamu binalarına saldırdı. Bu hak ve maaşın talep edilmesi biçimi değildir." demişti.