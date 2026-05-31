Güncel

Sinsice yaklaştı, sokak ortasında soydu: Boynunda dizili 17 çeyrek altınını çaldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadının boynundaki altınları 'kapkaç' yöntemiyle çalan zanlı, tutuklandı. Kaldırımda oturan kadının yanına yaklaşan şüpheli D.Ç. (33), kadının boynunda ipe dizili bulunan 17 çeyrek altını alarak kaçtı.

Muttalip Orta Mahalle'de bir sokakta kaldırımda oturan Y.Ö'nün (52) yanına yaklaşan şüpheli D.Ç. (33), kadının boynunda ipe dizili bulunan 17 çeyrek altını alarak kaçtı.

Y.Ö'nün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Ç'yi kontrol noktasındaki bir takside yakaladı.

D.Ç'ye yardım ettiği belirlenen N.T. de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın şüpheliden D.Ç. tutuklandı, N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, olay yerine yakın bir bölgeye atıldığı belirlenen altınları da bularak sahibine teslim etti.

Bu arada "kapkaç" anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi

  • altın hırsızı
  • kadına saldırı
  • tepebaşı ilçesi

