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Fatih Camisi'nde eller duaya açıldı! Sinvar için gıyabi cenaze namazı

Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu için düzenlenen cenaze töreninde İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AA18 Ekim 2024 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Fatih Camisi'nde eller duaya açıldı! Sinvar için gıyabi cenaze namazı
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde Ustaosmanoğlu'nun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İsmailağa Camisi'nin emekli imamlarından Ahmet Fikri Doğan'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazına AK Parti İstanbul milletvekilleri Süleyman Soylu ile Hasan Turan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan Gazze'deki saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için de Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi daha sonra Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

HAMAS, HAREKETİN LİDERİ YAHYA SİNVAR'IN İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, konuya ilişkin video görüntülü bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Hayye, Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini belirtti.

Siyasi Büro Üyesi Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." diye konuştu.

Hayye, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmadıkça, İsrail güçleri Gazze'den tamamen çekilmedikçe ve Filistinli tutuklular gözaltı merkezlerinden serbest bırakılmadıkça İsrailli esirlerin ülkelerine geri dönmeyeceğini vurguladı.

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