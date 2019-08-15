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Sinyal kesici cihaz yardımıyla araçtan altın hırsızlığı

Mersin'de iki şüpheli, sinyal kesici cihaz kullanarak bir kişinin aracını kilitlemesini engelleyip araç içindeki altınları çaldıkları iddiasıyla tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, V.M. bankadaki kasasından aldığı altın seti ve 3 çeyrek altını otomobile koydu. Bu sırada yakınlarda bulunan A.A. (30) elindeki bir araç parçasını V.M'ye gösterip aracına ait olabileceğini belirtti.

Şüphelinin bir süre oyaladığı V.M. daha sonra aracını kumandayla kilitleyip, bölgeden uzaklaştı. Tekrar aracının yanına geldiğinde altınların yerinde olmadığını gören V.M. polis başvurdu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.A. ve H.D'nin müşteki V.M'yi takip ettiğini belirledi.

Zanlıların, sinyal kesici cihazla aracın kilitlenmesini engelledikleri ve V.M. ayrıldıktan sonra altınları çaldıkları tespit edildi.

Çiftliköy Mahallesi'nde günübirlik kiralanan bir evde kaldıkları belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evde yapılan aramada iki cep telefonu ve sinyal kesme cihazı ele geçirilirken, şüpheli H.D'nin olay gününde giydiği ve görüntülere de yansıyan kıyafetleri bulundu.

Şüpheli H.D. emniyetteki ifadesinde, çaldıkları altınları Adana'da bir kuyumcuya sattığını belirtti.

Ekipler, kuyumcudan aldıkları altınları sahibine teslim ederken, H.D'nin altınları satma anı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bu arada, zanlıların Adana, Gaziantep ve Ankara'da da benzer suçlardan arandıkları öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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