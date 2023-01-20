''Sipariş ile hırsızlık'' yapan çeteye operasyon

Kentte kamu kurum ve kuruluşlarından bakır tel ile güneş enerji santrallerinin elektrik aksamlarını çalan şebekeye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kente şehir dışından gelen şebekeye yönelik 31 Aralık 2022 gecesi yapılan operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklanmış, 17 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda ise 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şebeke elebaşının bir inşaat şirketinin sahibi olduğu, sipariş üzerine çaldırdığı inşaat malzemelerini sattığı iddia edilmişti.

Operasyonlarla 21 olay aydınlatılmış, 14'ü kısa dipçikli 20 tüfek, 5 tabanca, çok sayıda kesici alet, mühimmat ve bir miktar uyuşturucu madde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 yüzük, çalıntı 2 motosiklet, 1 otomobil ile çeşitli malzemeler ele geçirilmişti.

Böylelikle hırsızlık şebekesine yönelik 2 operasyonda tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

