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SİPER hava savunma sistemi sevkiyatı gururlandırdı: Reis, balıklar rahatsız olsun diye gönderiyor

Sinop'ta SİPER Hava Savunma Sistemi'nin sevkiyatını kaydeden bir vatandaşın, CHP Eski Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmişteki Sinop mitinginde sarf ettiği 'O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar' şeklindeki açıklamasına yaptığı ironik atıf kameraya yansıdı.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
SİPER hava savunma sistemi sevkiyatı gururlandırdı: Reis, balıklar rahatsız olsun diye gönderiyor
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Sinop'ta, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SİPER Hava Savunma Sistemi'nin test atış merkezine sevkiyatı gerçekleştirildi. Dev askeri konvoyun geçişi, güzergâh üzerinde bulunan Hakkı Bayrakcan isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"REİS, BALIKLAR RAHATSIZ OLSUN DİYE GÖNDERİYOR"

Askeri sevkiyat anlarını anbean kaydeden Bayrakcan, o esnada cep telefonu kamerasına konuşarak, "Füzelerimiz gidiyor, ucu bucağı yok bunların. Balıklarımız korkuyor bunlardan ama yapacak bir şeyimiz yok. Reis, balıklar rahatsız olsun diye gönderiyor bunları buraya, ben biliyorum. Yapacak bir şey yok. Bunlar dosta güven, düşmana korku verecek. Bundan sonra Yunanistan düşünsün" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın savunma sanayisi hamlelerine desteğini ve geçmişteki siyasi tartışmalara yönelik iğneleyici yaklaşımını ortaya koyduğu o anlar, dijital mecralarda yeniden yoğun etkileşim aldı.

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