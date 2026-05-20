İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6019
  • EURO
    52,8936
  • ALTIN
    6583.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sır olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Vahşetin ardından en yakını çıktı
Güncel

Sır olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Vahşetin ardından en yakını çıktı

Denizli'de 2016 yılından itibaren kayıp olan ve faili meçhul dosyalar arasında yer alan Ayşen Aycan'ın katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Ayşen Aycan'ı olay günü annesinin evinden aldığını belirten eski eş Turgay D., araçta tartıştıklarını, tartışma sonrası Ayşe Aycan'ı darp ettiğini belirtti. Daha sonra Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü söyleyen Turgay D., talihsiz kadının cesedini Çivril'in Kıralan ve Tokça Mahalleleri arasında boş bir araziye gömdüğünü söyledi.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
Sır olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Vahşetin ardından en yakını çıktı
ABONE OL

Denizli'nin Çivril ilçesinde Ayşen Aycan'dan 2016 yılında eşinden boşandıktan 1 hafta sonra itibariyle ulaşılamadı. Ortadan kaybolan Ayşen Aycan'ı bulmak için verilen tüm uğraşlar sonuçsuz kaldı.

10 yıl sonra Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan faili meçhul dosyalar ile ilgili Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşen Aycan dosyasını raftan indirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşen Aycan dosyası tekrardan titizlikle araştırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından 19 Mayıs günü 8 farklı adrese şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında eski eş Turgay D.'nin de bulunduğu 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

CİNAYET ZANLISI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, CESEDİ GÖMÜLDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Ayşen Aycan'ın öldürüldüğünü değerlendiren cinayet büro ekipleri şüpheli şahısları çapraz sorguya aldı. Gözaltına alınan eski eş Turgay D., sorguda cinayeti itiraf etti. Ayşen Aycan'ı olay günü annesinin evinden aldığını belirten Turgay D., araçta tartıştıklarını, tartışma sonrası Ayşe Aycan'ı darp ettiğini belirtti.

Daha sonra Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü söyleyen Turgay D., talihsiz kadının cesedini Çivril'in Kıralan ve Tokça Mahalleleri arasında boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Katil zanlısı Cumhuriyet Savcısına yer gösterme işlemi sırasında cinayeti nasıl işlediğini ve nasıl gömdüğünü bir bir anlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Arızalanan İETT otobüsü vatandaşı isyan ettirdi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.