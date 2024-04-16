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Sır olay! Balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı.

AA16 Nisan 2024 Salı 09:21 - Güncelleme:
Sır olay! Balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
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Pulur Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkonundan 2 kişinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık memuru Savaş K. ile doktor Türkan B, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Ovacık Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık personeli burada müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vücudunda kırıklar oluşan kadın doktor ise tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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