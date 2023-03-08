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Sır olay! Facia evden kötü kokular gelince ortaya çıktı

Yalova'da yaşayan yabancı uyruklu çift, oturdukları dairelerinde ölü bulundu.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 07:06 - Güncelleme:
Sır olay! Facia evden kötü kokular gelince ortaya çıktı
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İstanbul Caddesi Batıkan Apartmanı 3. katında yaşayan Umman uyruklu Ahmet AlBusaidi (68) ve Kenya uyruklu karısı Fatiyah Saif Saim AlBasuidi'nin (50) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu emniyete bildirdi.

İçeriden kilitlenen kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cesedi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken çiftin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

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