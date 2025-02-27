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Sır olay! İş insanı Beyhan Benardete ölü bulundu

İş insanı Beyhan Benardete, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 07:42 - Güncelleme:
Sır olay! İş insanı Beyhan Benardete ölü bulundu
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Çamlık Mahallesi'ndeki site evinde yalnız yaşadığı belirtilen Benardete'den (61) haber alamayan yakınları, durumu site görevlilerine bildirdi.

Bunun üzerine Benardete'nin ikametine giren görevliler, iş insanını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede, Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İş insanı Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazenin daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan iş insanı Beyhan Benardete'nin eski milli golf sporcusu olduğu ve birçok müsabakada da aktif olarak golf oynadığı öğrenildi.

  • Beyhan Benardete
  • ölüm
  • soruşturma

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