Yalova'daki dairesinin 6. katından düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün tırnak altı örnekleri incelendi. Analizlerde tırnaklarda yalnızca Güllü'nün kendi DNA'sının bulunduğu, boğuşma veya üçüncü kişiye ait genetik materyal tespit edilmediği belirlendi

Ünlü sanatçı Güllü'nün, Yalova Çınarcık'taki 6. kattaki dubleks dairesinde şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi.

Adli Tıp Kurumu'nun tırnak altı DNA incelemesinde, Güllü'nün tırnaklarında sadece kendi DNA'sı bulundu, boğuşma ya da üçüncü kişiye ait iz tespit edilmedi. Bu bulgu, olayda fiziksel müdahale ihtimalini zayıflattı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Soruşturmayı doğrudan takip eden Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla, daha önce Ballıkaya cinayetini çözen 4 kişilik bilirkişi heyeti Ankara'dan Yalova'ya gelerek Güllü'nün evinde detaylı inceleme yaptı.

Sabah'ın haberine göre, Bilirkişiler, Güllü'nün zeminden 74 santimetre yükseklikteki pencereden düştüğünü belirledi. 3.53 promil alkollü olan sanatçının, dengesini kaybederek düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Evde uyuşturucu madde, gasp veya zorla girilme izine rastlanmadı.

Olay yeri canlandırması ve 3 boyutlu analizlerle hazırlanacak nihai raporun bir ay içinde tamamlanması bekleniyor.

BALLIKAYA CİNAYETİNİ ÇÖZEN EKİP

24 Ocak 2023'te Yalova Altınova Ballıkaya mevkiinde Erdal Sözer'in eşi Semiha Sözer'i (33) planlı bir şekilde kayalıktan iterek öldürdüğü olayı çözen ekip, bu kez Güllü dosyasında görev aldı.

