İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7636
  • EURO
    51,6356
  • ALTIN
    7003.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sıradaki hedefleri Somali! DMM: Karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtma
Güncel

Sıradaki hedefleri Somali! DMM: Karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtma

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Türkiye'yi Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

AA19 Şubat 2026 Perşembe 21:15 - Güncelleme:
Sıradaki hedefleri Somali! DMM: Karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtma
ABONE OL

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Türkiye'yi Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddialar açık bir dezenformasyon olup Türkiye-Somali arasındaki karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtmadır.

TPAO ile Somali Petrol Otoritesi arasında imzalanan anlaşma, doğal kaynakların Somali halkına ait olduğunu açıkça hükme bağlamaktadır. Türkiye-Somali ilişkileri iki egemen, dost ve kardeş ülke arasında karşılıklı işbirliğiyle devam etmektedir. Her geçen gün birçok alanda güçlenmekte olan bu dayanışmayı hedef alan kara propaganda niteliğindeki dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.