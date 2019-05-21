Sıradan bir vatandaş gibi konuşup algı yaratmaya çalıştı! Bakın kim çıktı

Sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadın CHP'li Meclis üyesi çıktı CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği bir sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıktı.