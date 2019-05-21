Sıradan bir vatandaş gibi konuşup algı yaratmaya çalıştı! Bakın kim çıktı

Sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadın CHP'li Meclis üyesi çıktı
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği bir sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıktı.
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği bir sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıktı.
Ahaber'in haberine göre; Röportajda İmamoğlu'nu desteklediğini söyleyen CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat, dini argümanları da kullanarak muhafazakar kesimin İmamoğlu'nu desteklediği algısını oluşturma çalıştı.
Gerçeğin gün yüzüne çıkması üzerine Polat'a tepki yağdı.
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