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Sırakayalar'da görsel şölen

Bayburt'ta 20 metre yükseklikten akan Sırakayalar Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle dondu. Adeta buzdan 'görsel şölen' oluşturdu.

IHA25 Şubat 2020 Salı09:20 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:20

Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkiinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.

İlkbaharda coşkulu akan suyu ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatan, bu yönüyle özellikle yerli turistlerin ilgi odağı olan şelale, kışın buzla kaplı görüntüsüyle de görenleri adeta büyülüyor.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntü oluşturuyor.

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