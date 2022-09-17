Sıralı Kebap: Yemek yarışmaları geleneksel lezzetlere ilgiyi artırdı

İşletmeci kardeşler Mert Çelik ve Mehmet Murat Çelik'in ilk şubesini 2016 yılında Antalya'da açtığı Sıralı Kebap, misafirlerine geleneksel Türk mutfağının seçkin örneklerini sunuyor. Babaannelerinin yemek tariflerine inovatif dokunuşlar yapan Çelik kardeşlerin yönetiminde kısa sürede markalaşan Sıralı Kebap, farklı adreslerdeki şubeleriyle yeme-içme sektöründe lezzet yolculuğuna devam ediyor.

TÜRK MUTFAĞINA İLGİ ARTTI

Şubeleşme süreci Antalya, Ankara, Dubai, İstanbul ve Taşkent'in ardından Bodrum, Abu Dhabi, Katar ve Kuveyt planlarıyla devam eden Sıralı Kebap, özellikle Adana dolama, fatteh, içli köfte, kuru patlıcan dolma ve cennet çamurunun başı çektiği lezzetleriyle adından söz ettiriyor. Murat Çelik, son dönemde misafirlerinin Türk mutfağının geleneksel lezzetlerine daha yoğun ilgi gösterdiğini, bunda da televizyonda yayınlanan yarışma programlarının etkisi olduğunu söylüyor.

GELENEKSEL YEMEKLERE SAHİP ÇIKMAK ÇOK ÖNEMLİ

Yarışmalarda tarifi verilen lezzetleri denemek isteyenlerin kendilerini sık sık ziyaret ettiğini belirten Murat Çelik, yemek programları ve yarışmalarının Türk mutfağına büyük katkısı olduğunu belirtiyor: "Nasıl ki dönem dizileri insanların tarihe olan merakını artırıyorsa yemek programları da aynı etkiyi yaratıyor. Dünyada da kabul görmüş çok zengin bir mutfağımız var. Ama özellikle büyük şehirlerde yoğun iş temposu ve hızlı akıp giden zamandan dolayı bu yemekleri ihmal edebiliyoruz. Yemek programlarını bu anlamda çok önemsiyoruz. Onlar sayesinde gençler de bu yemeklere ilgi gösteriyor. Yemeklerimize sahip çıkmak kültürümüzü devam ettirmek adına çok önemli. Biz de Sıralı Kebap olarak kaliteli ürünler ve bize özel reçetelerle en lezzetli yemekleri misafirlerimize sunarak üzerimize düşeni yapıyoruz."