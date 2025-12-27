İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi şikayete girişti. Özel ve İmamoğlu'ndan sonra sıra eş Dilek İmamoğlu'na geldi.

Dilek İmamoğlu, şikayetine Avrupa'ya sitemi de ekledi.

Fransız AFP'ye konuşan İmamoğlu "Türkiye'de milyonlarca kişinin iradesi görmezden gelinirken, demokrasiyi savunduğunu iddia eden ülkeler genellikle sessiz kalmayı tercih etti. Ancak en büyük desteğimiz uluslararası tepki değil adalet, özgürlük ve demokrasiye inanan Türkiye'deki milyonlarca insanın dayanışmasıdır" ifadelerini kullandı.