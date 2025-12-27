İSTANBUL 6°C / 4°C
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
  • Güncel
  Sıraya girdiler! Şimdi de Dilek İmamoğlu Türkiye'yi şikayet etti
Güncel

Sıraya girdiler! Şimdi de Dilek İmamoğlu Türkiye'yi şikayet etti

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sonra Dilek İmamoğlu da Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
Sıraya girdiler! Şimdi de Dilek İmamoğlu Türkiye'yi şikayet etti
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi şikayete girişti. Özel ve İmamoğlu'ndan sonra sıra eş Dilek İmamoğlu'na geldi.

Dilek İmamoğlu, şikayetine Avrupa'ya sitemi de ekledi.

Fransız AFP'ye konuşan İmamoğlu "Türkiye'de milyonlarca kişinin iradesi görmezden gelinirken, demokrasiyi savunduğunu iddia eden ülkeler genellikle sessiz kalmayı tercih etti. Ancak en büyük desteğimiz uluslararası tepki değil adalet, özgürlük ve demokrasiye inanan Türkiye'deki milyonlarca insanın dayanışmasıdır" ifadelerini kullandı.

