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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Başka hiçbir ülkede görmedim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, resmi karşılama töreninde rüzgar nedeniyle yerinden kalkan halıları düzelten cumhurbaşkanlığı çalışanlarından övgüyle bahsetti.

18 Ocak 2022 Salı 21:38 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 21:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Vucic'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

VUCİC'TEN ÖVGÜ

Milli marşların çalındığı esnasında şiddetli rüzgar, iki liderin yürüyeceği halıyı kaldırdı. Rüzgarın şiddetiyle havaya kalkan halı, orada bulunan görevliler tarafından anında düzeltildi. Yaşanan olaydan oldukça etkilenen Vucic, Türk insanına övgülerde bulundu.

VUCİC: BAŞKA HİÇBİR ÜLKEDE GÖRMEDİM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı videoda Vucic, "Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor." dedi.

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