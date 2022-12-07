Sırbistan'dan Türk çeliğine yoğun ilgi

Çelik İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk çelik ihracatçıları, yeni pazarlara açılma ve mevcut fırsatları değerlendirme stratejileri kapsamında 5-7 Aralık'ta Sırbistan'a ticaret heyeti düzenledi. 19 Türk çelik firmasından 34 kişilik heyet, 200'ün üzerinde Sırp ithalatçı firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

İkili iş görüşmelerinin yanında heyet, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla resmi kurumlarla da çeşitli temaslarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Sırbistan'ın Türkiye'nin çelik ihracatı yaptığı ülkeler arasında ön sırada olmamasına rağmen Ukrayna ile Rusya arasındaki politik durumun bölgede Türk çeliğine olan talebi artırdığını belirtti.

Sırbistan'ın 2021 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 1,2 milyon tonluk çelik ithalatında Bosna-Hersek'in 183 bin ton ile ilk sırada yer aldığını, ikinci sırada ise 167 bin ton ile Türkiye'nin geldiğini kaydeden Aslan, "2022 yılı ilk 7 ayında Sırbistan'ın Türkiye'den çelik ithalatı miktar bazında yüzde 88 artış ile 154 bin ton olarak gerçekleşti ve Türkiye ilk sırada yer almaya başladı. 2021 yılının tamamında Türkiye'nin Sırbistan pazarındaki payı yüzde 13,9 iken, 2022 yılı ilk 7 ayındaki payı yüzde 23'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Aslan, Türkiye'nin 10 aylık ihracat rakamlarında, Sırbistan'ın 2021'de çelik ihracatı yapılan ülkeler arasında 32'nci sıradayken 2022'de 21'inciliğe yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2022'nin ilk on ayı itibarıyla 2021 yılının aynı dönemine göre Sırbistan'a olan ihracatımız miktar bazında yüzde 53 artış ile yaklaşık 235 bin ton, değer bazında ise yüzde 61 artış ile yaklaşık 271 milyon dolara ulaştı. Sırbistan'a yapılan ihracatımız ürünler bazında incelendiğinde, sırası ile yassı kaplama, profil, dikişli boru, yassı sıcak ve inşaat çeliğinin ilk beş sırayı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hedefimiz bu tür heyet organizasyonları ile Sırbistan pazarında tedarikçi olarak ilk sıraya yerleşen Türk çelik sektörümüze yeni iş birlikleri sağlayıp, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret bağlarını daha da güçlendirmek."