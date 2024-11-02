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Şirin Hanilçi olayında yeni gelişme! Kan donduran ilk ifadesi ortaya çıktı

Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı M.Ö., emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan küçük Şirin'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı.

IHA2 Kasım 2024 Cumartesi 13:38 - Güncelleme:
Şirin Hanilçi olayında yeni gelişme! Kan donduran ilk ifadesi ortaya çıktı
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Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümüne neden olan cinayet zanlısı M.Ö., olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen M.Ö.'nün emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan cinayet şüphelisi M.Ö.'nün daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenildi.

6 yaşındaki Şirin'den acı haber

ŞİRİN'İN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Şişli'de 2 gündür kayıp olarak aranan ve mezarlıkta cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Şişli'deki evlerinin önünden 2 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni dün gece Feriköy Mezarlığında bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şirin'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bugün öğlen saatlerinde otopsi işlemi tamamlanan Elmas Hanilçi'nin naaşı babası İbrahim Hanilçi'ye teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Anne Yeter Hanilçi güçlükle ayakta dururken anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba İbrahim Hanilçi de gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

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