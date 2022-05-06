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Sirkeci'de drone destekli trafik denetimi

İstanbul Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi giriş ve çıkışlarıyla trafik ışıklarında bayram tedbirleri kapsamında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 30 civarında olduğu görülürken denetimlerin pazartesi sabaha kadar farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 15:23 - Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin öğle saatlerinde yaptığı denetimlerde 6 sürücüye emniyet kemeri takmama, 1 sürücüye ters dönüş, 1 sürücüye ehliyeti yanında bulundurmama, 1 motosiklet sürücüsüne kask takmama, 1 motosiklet sürücüsüne de "dur" ihtarına uymama gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'na göre idari para cezası kesildi.

Denetim sırasında kullanılan dronların emniyet kemeri takmayan sürücülerin denetim noktasına gelmeden tespit edilmesinde büyük fayda sağladığı görüldü.

Sirkeci-Harem Vapur İskelesi'nde ciddi bir yoğunluk gözlenmezken tarihi yarımada civarı ve Haliç yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 30 civarında olduğu görülürken denetimlerin pazartesi sabaha kadar farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.

  • Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi
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