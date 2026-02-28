İSTANBUL 8°C / 4°C
28 Şubat 2026 Cumartesi
  Şirketleri tam 235 milyon TL zarara uğrattılar: 5 ile eş zamanlı baskın
Güncel

Şirketleri tam 235 milyon TL zarara uğrattılar: 5 ile eş zamanlı baskın

Kocaeli merkezli mali suç operasyonunda, iki firmanın 235 milyon TL zarara uğratıldığı iddiasıyla 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli tutuklandı.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 00:02 - Güncelleme:
Şirketleri tam 235 milyon TL zarara uğrattılar: 5 ile eş zamanlı baskın
ABONE OL

Kocaeli'de, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mali suçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, il genelinde faaliyet gösteren iki firmanın toplam 235 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi. Araştırmaların ardından şüpheli şahıslar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Kocaeli, İstanbul, İzmir, Bartın ve Çanakkale illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Her iki olay kapsamında toplam 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • kocaeli
  • dolandırıcılık operasyonu
  • tutuklama

Popüler Haberler
