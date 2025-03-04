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Şırnak-Mardin güzergahına beton yol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun beton yol standardına dönüştürüldüğünü, yolun Şanlıurfa ile Ovaköy arasına yapılacak otoyol hizmete alınana kadar Kalkınma Yolu'na da hizmet vereceğini bildirdi.

AA4 Mart 2025 Salı 11:04 - Güncelleme:
Şırnak-Mardin güzergahına beton yol
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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Şırnak-Mardin güzergahındaki Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun 54 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak önceki yıllarda hizmete alındığını hatırlattı.

Söz konusu yol kesiminin, ağır taşıt trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Habur Sınır Kapısı'na ulaşan Türkiye Transit Karayolu (TETEK) güzergahında bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ağır tonajlı araçların geçtiği yolun üstyapısının yenilenmesi çalışmaları kapsamında 54 kilometrelik yolun beton yol standardına dönüştürülmesine karar verdik. Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nda bu bağlamda çalışmalara 26 Şubat'ta başlandı, çalışmalara hız kesmeden devam ettik. Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile karayolu bağlantısında önem arz ediyor. Yol, Şanlıurfa ile Ovaköy arasında yapılması planlanan otoyol kesimi hizmete alınıncaya kadar Kalkınma Yolu'na da hizmet verecek."

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • beton yol
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