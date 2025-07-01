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  • Şırnak Valiliği bazı alanların özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi
Güncel

Şırnak Valiliği bazı alanların özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi

Şırnak Valiliği bazı alanların 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

AA1 Temmuz 2025 Salı 10:56 - Güncelleme:
Şırnak Valiliği bazı alanların özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Giresumunu, Eksikdağ ve Meydan Dağı bölgelerinin 2-3 Temmuz'da geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

  • Şırnak Valiliği
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