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Şırnak Valiliği duyurdu: Bazı alanlar için özel güvenlik bölgesi ilanı

Şırnak Valiliği, kentte bazı alanların 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini ve vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığını açıkladı.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 16:59 - Güncelleme:
Şırnak Valiliği duyurdu: Bazı alanlar için özel güvenlik bölgesi ilanı
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Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 26 Temmuz-3 Ağustos'ta 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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