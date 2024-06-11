Şırnak Valiliği, vatandaşları sıcaklıklara karşı uyardı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarından cuma gününe kadar, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Sıcaklıkların en yüksek 32-35 santigrat derece olmasının beklendiği belirtilerek, kronik hastalar, çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.