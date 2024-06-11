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Şırnak Valiliği, vatandaşları sıcaklıklara karşı uyardı

Şırnak Valiliği, 3 gün boyunca etkili olacak yoğun sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

AA11 Haziran 2024 Salı 23:23 - Güncelleme:
Şırnak Valiliği, vatandaşları sıcaklıklara karşı uyardı
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarından cuma gününe kadar, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Sıcaklıkların en yüksek 32-35 santigrat derece olmasının beklendiği belirtilerek, kronik hastalar, çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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