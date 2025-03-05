Şırnak'a 2 hafta önce gönüllü giden doktor kalbi durmuş halde bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinden Şırnak'a henüz 2 hafta önce gönüllü olarak gittiği öğrenilen Doktor Koray Arslan, kaldığı konteynerde kalbi durmuş halde bulundu. Şırnak'tan Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 33 yaşındaki Arslan, hayatını kaybetti. Samsunlu Dr. Arslan, 2 meslektaşıyla birlikte dilekçe verip 2 hafta önce yapılan atamalar sonucu Şırnak'a görevlendirilmişti.

Mesai arkadaşlarından gelen acı haberi sosyal medyada paylaşan Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, "Suluova Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta iken gönüllü olarak Şırnak 23. P. Tüm Komutanlığı emrine geçici olarak görevlendirilen Dr. Koray Arslan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Evli olan Dr. Arslan'ın memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.