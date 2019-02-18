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Şırnak'ın ileri gelen aileleri AK Parti'yi destekleme kararı aldı

Şırnak'ın ileri gelen ailelerinden Halumeri, Cafiri ve Bekiri aileleri yerel seçimde AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'yı destekleme kararı aldı.

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Halumeri, Cafiri ve Bekiri ailelerine mensup 2 bin kişi ziyaret ettikleri seçim bürosunda AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'ya destek vereceğini açıkladı. Aileler adına açıklama yapan Hasan Taşkın, 'Devletimizin yanındayız. Halumeri, Cafiri ve Bekiri aileleri olarak Yarka'nın yanında olmaya karar verdik. Memleketteki huzurun devamı için Şırnak'ı daha iyi seviyeye taşıyacağına inancımız tamdır. Rabbim birlik beraberliğimizi muvaffak kılsın, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

ÜÇ AİLEYE MENSUP 2 BİN KİŞİ ZİYARETE KATILDI

Üç aileye mensup yaklaşık 2 bin kişi, Atatürk Mahallesi'ndeki AK Parti seçim bürosuna gelerek, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ile görüştü.

Aileler adına konuşan Hasan Taşkın, şehrin geleceği için başkan adayı Mehmet Yarka'yı destekleme kararı aldıklarını belirterek, "Devletimizin yanındayız. Halumeri, Cafiri ve Bekiri aileleri olarak Yarka'nın yanında olmaya karar verdik. Memleketteki huzurun devamı için Şırnak'ı daha iyi seviyeye taşıyacağına inancımız tamdır. Rabbim birlik beraberliğimizi muvaffak kılsın, Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Rizgin Birlik ise terör örgütü PKK'nın saldırıları dolayısıyla büyük zarar gören şehri ihya ve inşa etmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "Hep beraber ayağa kaldıracağız. Aşiret liderlerinden isteğimiz Şırnak'ın geleceği için desteklerini göstermeleridir. Yıkım, talan ve gözyaşı için 'artık yeter' demeliyiz." dedi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Başkan adayı Yarka ise kendisi için ailelerin aldığı destek kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Şehrimiz çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntılar devletimizin desteği ile yavaş yavaş kayboluyor. Şırnak'ı daha ileriye götürmek, yaşam kalitesini artırmak için sizin de desteğinizle ne gerekiyorsa yapacağız. Belediye meclisini gençlerden oluşturacağız. Aynı zamanda bu mecliste, doktor, avukat, inşaat mühendisi olacak. Şırnak'ın geleceği için ne gerekiyorsa siz ne istiyorsanız beraber konuşacağız, karar alacağız." 

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