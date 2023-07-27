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Şırnak'ta 11 bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı

Şırnak Valiliği, 11 noktanın özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi. Söz konusu bölgelere, 15 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklandı.

27 Temmuz 2023 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Şırnak'ta 11 bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddeleri ile ilgili Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca kent merkezi ile Uludere ilçesine bağlı 11 bölgenin, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla 27 Temmuz-10 Ağustos arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelere vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından girmelerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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