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Şırnak'ta 13 bölge için 'özel güvenlik' kararı

Şırnak Valiliği, 13 bölgenin 13 Kasım'dan itibaren 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

DHA12 Kasım 2024 Salı 11:40 - Güncelleme:
Şırnak'ta 13 bölge için 'özel güvenlik' kararı
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Valilikten yapılan açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; Bestler Dereler, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Kurt Dağı Bölgesi, Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa, Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları ve Oymakaya bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 13 Kasım 2024 (Dahil) – 27 Kasım 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.(DHA)

  • Şırnak Valiliği
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