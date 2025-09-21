Şırnak'ta 38 yıllık yara: Şehitler unutulmadı

Şırnak'ta Berman katliamının üzerinden 38 yıl geçti, acısı hala geçmedi.

Güneyce köyünde 21 Eylül 1987 tarihinde, terör örgütü PKK'lıların saldırısında Güngör ailesinin yaşadığı evde Rıfat Güngör (80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör (2) ile hamile olan Narinç Güngör (33) ve Emine Güngör (19) karnında bebekleri ile şehit edildi. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu. Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden Güneyce köyüne gelerek, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.

Anma programına katılanlar adına açıklama yapan Bilal Güngör, "Bugün burada, 21 Eylül 1987 tarihinde Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyü Çiftekavak (Berman) mezrasında hain PKK terör örgütü tarafından katledilen, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu Güngör ailemize mensup 12 masum şehidimizi rahmet, minnet ve dualarla anmak üzere toplandık. 38 yıl önce yaşanan bu elim hadise, yalnızca bir ailenin değil, bütün milletimizin ortak acısıdır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden gerçekleştirilen bu vahşet, terörün insanlık dışı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Onlar, bu vatana duydukları aidiyetleri sebebiyle hedef alınmış, geride asla unutulmayacak bir acı bırakmışlardır. Fakat acılar sadece o gece ile sınırlı kalmamıştır. Güngör ailesi, bu süreçte farklı zamanlarda da şehitler vermiş, gaziler çıkarmış bir ailedir. Bugün burada andığımız 12 şehidimizin yanı sıra; yine bu aileden şehadet şerbetini içen kahramanlarımız olmuş, aynı zamanda aynı aileden üç fert; Süleyman Güngör, Faysal Güngör ve Osman Güngör aynı anda gazi olmuşlardır. Bu durum, Güngör ailesinin vatan için nasıl ağır bedeller ödediğinin en somut göstergesidir. Bizler Güngör ailesi olarak kaybettiğimiz canlarımızı yalnızca kayıplarımız olarak değil, şehitlerimiz olarak görüyoruz. Onların aziz hatırasının, devletimizin de takdiriyle resmen şehitlik mertebesi ile yüceltilmesini talep ediyoruz. Çünkü onlar, masumiyetleriyle, vatan sevgileriyle ve imanlarıyla şehit edilmişlerdir. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen barış ve huzur süreci bizim için çok kıymetlidir. 1980'li yıllarda acılar yaşamış bir aile olarak, bugün barışın daim olması için devletimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz inanıyoruz ki, terör asla kazanamayacak, milletimizin iradesi ve kardeşliği karşısında yok olup gidecektir. Dualarımız; hem Güngör ailesinden şehit olan kardeşlerimiz, hem aynı anda gazi olan kahramanlarımız, hem Gazze'deki mazlumlar, hem de tüm masumların selameti içindir. Rabbimizden dileğimiz, milletimizi, ümmeti ve tüm insanlığı barış, huzur ve adalet içinde yaşatmaktır' dedi.

Saldırının yaşandığı gün köyde olmadığını belirten Şehmuz Güngör, "38 yıl önce PKK bu katliamı gerçekleştirdi. Her zaman çocuklarımız bilsin ki, bunların yaptığı yanlış bir şey, herkes bunu böyle bilsin. PKK dost değildi, imanlı değildir İsrail'in elamanlarıdır. Her yıl köyümüze gelip bayrağımızı dalgalandırıyoruz. 38 yıldır buraya geliyoruz" diye konuştu.

Gece vakti teröristlerin baskın yaptığını söyleyen Beşire Güngör ise "12 kişiyi şehit ettiler, çocuklar sahipsiz kaldı. Biz çok zorluk çektik. Biz devletimizin yanındayız. Başımıza bunu getirenleri lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

Güneyce köyünde düzenlenen anma programına, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer tombul, Şehit, Gazi ve güvenlik korucuları federasyon başkanı Mehmet Güngör ve köylüler katıldı.

Konuşmaların ardından program mevlid-i şerif okunması ve duaların edilmesiyle son buldu.