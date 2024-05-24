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Şırnak'ta 4 bölge için 15 gün ‘geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı, Cudi Dağı ve Altındağları ile Oymakaya bölgelerinin 25 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

DHA24 Mayıs 2024 Cuma 16:44 - Güncelleme:
Şırnak'ta 4 bölge için 15 gün ‘geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
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Şırnak Valiliği, Merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi ve Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesinin 25 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi ve Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 25 Mayıs (dahil)-8 Haziran (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

  • Şırnak Valiliği
  • Gabar Cudi Altındağları
  • Oymakaya Özel Güvenlik

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