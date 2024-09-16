Şırnak'ta 4 terörist ikna edildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ve bilgilendirme ve önleyici faaliyetler konusunda yapılan çalışmalarda sürüyor. PKK/KCK terör örgütüne yönelik bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucu yapılan çalışmada toplam 4 örgüt mensubu ikna edildi.

Terör örgütünden kaçarak teslim olan örgüt mensupları hakkında yasal işlem yapılırken, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 6 şüpheliden 3'nün gözaltı işlemleri devam ederken, 2 şüpheli ilgili il ve birimine, 1 şüpheli ise emniyette alınan ifadesinin arından serbest bırakıldı.