İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2024 Pazartesi / 13 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9944
  • EURO
    37,8588
  • ALTIN
    2820.06
  • BIST100
    9587.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şırnak'ta 4 terörist ikna edildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda 4 terör örgütü mensubunu ikna edildi.

IHA16 Eylül 2024 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
Şırnak'ta 4 terörist ikna edildi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ve bilgilendirme ve önleyici faaliyetler konusunda yapılan çalışmalarda sürüyor. PKK/KCK terör örgütüne yönelik bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucu yapılan çalışmada toplam 4 örgüt mensubu ikna edildi.

Terör örgütünden kaçarak teslim olan örgüt mensupları hakkında yasal işlem yapılırken, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 6 şüpheliden 3'nün gözaltı işlemleri devam ederken, 2 şüpheli ilgili il ve birimine, 1 şüpheli ise emniyette alınan ifadesinin arından serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.