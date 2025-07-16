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Şırnak'ta 5 bölgeye güvenlik kalkanı: Valilikten 9 günlük karar

Şırnak'ta 5 bölgeyi kapsayan alan geçici olarak 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:00 - Güncelleme:
Şırnak'ta 5 bölgeye güvenlik kalkanı: Valilikten 9 günlük karar
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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 17-25 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

  • şırnak valiliği
  • özel güvenlik bölgesi
  • milli güvenlik

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