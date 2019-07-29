Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü
Şırnak’ın Cudi Dağı ile Bestler-Dereler bölgesinde bulunan örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler ilk kez 24 TV'de yayınlandı.
- Şeyhmus Çakan/24 TV
Şırnak Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’ın yönettiği operasyonlara Çakır Söğüt Komando Tugayı önemli destek sundu. 2 ayrı operasyonda 6 örgüt üyesi ölü olarak ele geçirilirken, bölgede çok sayıda örgütün kullandığı mağara ve sığınaklar bulundu. Örgüt üyelerin güvenlik güçlerinin geçiş bölgelere döşediği patlayıcı maddelerde tek tek bulunarak uzman ekipler tarafından imha edildi.
Ölü geçen örgüt üyelerinin kimlik belirleme çalışmaları sürerken, sözde örgüt yöneticilerinin olabileceği değerlendiriliyor.
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