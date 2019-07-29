Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü Şırnak’ın Cudi Dağı ile Bestler-Dereler bölgesinde bulunan örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler ilk kez 24 TV'de yayınlandı.