Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
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