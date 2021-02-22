Şırnak'ta aç kalan kurtlar, sürüye saldırdı: 25 keçi telef oldu

DHA 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:44

İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Hasan Dalman'ın ağılındaki yaklaşık 100 küçükbaşı kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Sürünün saldırısıyla 25 keçi, ölürken, 15'i de yaralandı. Sabah hayvanlarına bakmak için ağıla gelen Dalman, büyük üzüntü yaşadı. Bazı hayvanlarının da kayıp olduğunu belirten Dalman, 50 bin TL'lik zararının bulunduğunu söyledi.

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu aktaran Dalman, "Yaklaşık 10 yıldır hayvanlarımı bu ağılda barındırıyorum. 3-4 aylık kış mevsiminde hayvanlarım burada kalıyor. Sabah sürüme bakmaya geldim. Kurtlar 25 keçimi öldürmüştü, 15 de yaralı vardı. Bazı hayvanları da kayalıklardan atmışlar, bazıları hala kayıp. Mağdurum ve 50 bin TL'lik zararım oldu. Yardım istiyorum" dedi.