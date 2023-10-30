İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2667
  • EURO
    30,0349
  • ALTIN
    1817.13
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şırnak'ta bazı noktalar ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi
Güncel

Şırnak'ta bazı noktalar ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Şırnak'ta bazı noktalar ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkezin yanı sıra Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 28 Ekim-11 Kasım'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Valiliğin internet sitesinde, söz konusu bölgelerin koordinatlarının paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.