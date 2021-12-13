İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2021 Pazartesi / 9 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7678
  • EURO
    15,5607
  • ALTIN
    788.91
  • BIST100
    2099.78
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şırnak'ta bir araçta polis ekiplerince 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağası yakalandı
Güncel

Şırnak'ta bir araçta polis ekiplerince 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağası yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis ekiplerince bir araçta ele geçirilen 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 17:23 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:23
ABONE OL

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Aralık'ta kontrol noktasında bir ticari araçta yapılan aramada 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulundu.

Ekiplerce muhafaza altına alınan kaplumbağalar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerine teslim edilen kaplumbağaların Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner gözetiminde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildiğini söyledi.

Gerekli kontrollerin ardından kaplumbağaların Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edileceğini aktaran Kalay, "İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından el konulan kaplumbağalar ile ilgili şüpheli hakkında gerekli idari yaptırım kararı şube müdürlüğümüzce alınacak." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.