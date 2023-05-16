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Şırnak'ta çatışma: 2 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 2 güvenlik personelinin ağır yaralandığını ve 2 bölücü terör örgütü mensubunun da silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

IHA16 Mayıs 2023 Salı 12:29 - Güncelleme:
Şırnak'ta çatışma: 2 askerimiz şehit oldu
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İçişleri Bakanlığı, 15 Mayıs'ta Şırnak Bestler Dereler icra edilen ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında bugün teröristlerle çıkan çatışmada 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışmada 2 askerin şehit olduğu, bir güvenlik korucusu ile 1 askerin ise ağır yaralandığı bilgisi verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, 15 Mayıs tarihinde JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen nokta operasyonunda, 1 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyon kapsamında 16 Mayıs günü icra edilen arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan silahlı çatışma sonucunda; 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda, 2 Jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 Güvenlik Korucumuz ve 1 Jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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