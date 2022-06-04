Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu.

Nur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz (13) Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibince dün geceden bu yana yürütülen çalışma sonucunda Pütrü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Pütrü'nün cesedi, otopsi için ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve polis ekiplerinin Negiz'i arama çalışması sürüyor.

Aranan diğer çocuk Negiz'in ailesi, nehrin kenarında endişeli bir şekilde çalışmaları takip ediyor.