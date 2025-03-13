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Şırnak'ta doktor skandalı! Kadınlara ''hamilesin'' diyerek sahte işlemler uyguladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin (58) tedavi ettiği bir çok kadın hastaya sahta işlem uyguladığı tespit edildi. Emniyet ekiplerinin titiz çalışmalarının sonucunda doktor İ.B. ve 4 klinik çalışanı gözaltına alındı.

IHA13 Mart 2025 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Şırnak'ta doktor skandalı! Kadınlara ''hamilesin'' diyerek sahte işlemler uyguladı
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Silopi ilçesinde, kadın doğum uzmanı İ.B.'nin, çok sayıda kadından tedavi amaçlı para alarak, onlara hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler uyguladığı ortaya çıktı. Şüpheli İ.B.'nin, hastalarına hamile kaldıklarını söylediği, ancak bir süre sonra bu hastalarına bebeklerinin anne karnında ölü olduğunu bildirdiği ve ardından kürtaj işlemi gerçekleştirdiği iddiaları üzerine, soruşturma başlatıldı. İ.B.'nin, mağdurları susturmak amacıyla bazılarına para gönderdiği ortaya çıktı.

Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, yapılan çalışmalar sonucunda 12 mağdurun ifadesini aldı. Yapılan DNA eşleştirmesiyle, şüphelinin hastalarına verdiği fetüslerin, mağdurlara ait olmadığı tespit edildi. Ayrıca, İ.B.'nin kullandığı ilaçların, hamilelik test sonuçlarını yanıltarak kadınları hamile olmadığı halde hamile göstermesiyle ilgili bilirkişi raporu da düzenlendi.

Şırnak, Aydın ve İzmir illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, doktor İ.B. ve klinik çalışanlarından oluşan 4 şüpheli gözaltına alındı. 14 Şubat 2025'te adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Şüpheli İ.B., nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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