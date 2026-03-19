Şırnak'ta düzensiz göçmen operasyonu: Kaçakçı muhtar tutuklandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yürütülen istihbarat çalışması, göçmen kaçakçılığı şebekesinin köy muhtarı tarafından organize edildiğini gün yüzüne çıkardı. Jandarma ekiplerinin Beşağaç köyü kırsalında gerçekleştirdiği operasyon, bölgedeki yasa dışı geçiş ağına büyük darbe vurdu.

JANDARMA'NIN BEŞAĞAÇ KÖYÜ OPERASYONUNDA 19 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen ile aralarında köy muhtarının da bulunduğu 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Beşağaç köyü kırsalında göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde alınan istihbarat üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede yürütülen titiz takip ve çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan köy muhtarı Nihat A., B.Ü. ve D.Ö. isimli şüpheliler yakalandı.

MUHTAR NİHAT A. DAHİL 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 19 Afgan uyruklu göçmenin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Şırnak'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: Muhtar dahil 3 organizatöre suçüstü