  Şırnak'ta eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi
Güncel

Şırnak'ta eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

1 Ocak 2026 Perşembe 13:56
Şırnak'ta eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

