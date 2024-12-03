Şırnak'ta ele geçirildi

Habur Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.
Aramada, kamyonetin kasasında yasa dışı yollarla yurda sokulduğu belirlenen 3 makak maymunu bulundu.
Kamyonetin sürücüsüne 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı, maymunlar Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan maymunları Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderdiklerini belirtti.