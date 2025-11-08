İSTANBUL 22°C / 15°C
  Şırnak'ta feci kaza: 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı
Güncel

Şırnak'ta feci kaza: 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı

Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13'ü çocuk toplam 19 kişi yaralandı. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 11:01
Şırnak'ta feci kaza: 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı
Nezir Y. yönetimindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait 33 AFY 551 plakalı servis minibüsü, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda, Abdurrahman T'nin kullandığı 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında minibüsteki 13 çocuk ile sürücülerin de bulunduğu toplam 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da Şırnak Devlet Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralananları ziyaret etti.

Yaralılara ve yakınlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Alpaslan ve Sazak, hastane yetkililerinden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Birol Ekici de telefonla yaralıların yakınlarıyla görüşerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

