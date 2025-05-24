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Şırnak'ta feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şırnak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
Şırnak'ta feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta bulunan Nesrin (26), Azime (64) ve Sibel Aytaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü, Leyla (29) ve Ceylan Aytaş (27), sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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