Şırnak'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: Muhtar dahil 3 organizatöre suçüstü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı şebekesine yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Alınan istihbarat bilgisiyle başlayan süreç, köy muhtarının da aralarında bulunduğu organizatörlerin suçüstü yakalanmasıyla sonuçlandı. Operasyon, bölgedeki kaçakçılık ağlarına karşı güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

JANDARMA BEŞAĞAÇ KÖYÜ KIRSALINDA MUHTAR NİHAT A.'YI SUÇÜSTÜ YAKALADI

Edinilen bilgilere göre, Beşağaç Köyü kırsalında göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde alınan istihbarat üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan titiz takip ve çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, mevcut köy muhtarı Nihat A., B.Ü. ve D.Ö. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

19 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI, 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.