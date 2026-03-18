İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2305
  • EURO
    51,1031
  • ALTIN
    6912.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Şırnak'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: Muhtar dahil 3 organizatöre suçüstü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde istihbarat bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Beşağaç Köyü kırsalında düzenlediği operasyonda görev başındaki köy muhtarı dahil 3 organizatörü suçüstü yakaladı; yasa dışı yollarla yurda giren 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de ele geçirildi.

IHA18 Mart 2026 Çarşamba 16:35
ABONE OL

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı şebekesine yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Alınan istihbarat bilgisiyle başlayan süreç, köy muhtarının da aralarında bulunduğu organizatörlerin suçüstü yakalanmasıyla sonuçlandı. Operasyon, bölgedeki kaçakçılık ağlarına karşı güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

JANDARMA BEŞAĞAÇ KÖYÜ KIRSALINDA MUHTAR NİHAT A.'YI SUÇÜSTÜ YAKALADI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarma ekiplerince Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Beşağaç Köyü kırsalında göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde alınan istihbarat üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan titiz takip ve çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, mevcut köy muhtarı Nihat A., B.Ü. ve D.Ö. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

19 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI, 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

  • Beytüşşebap
  • göçmen kaçakçılığı
  • jandarma operasyonu
  • Şırnak

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.