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Güncel

Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ve tüm ilçelerde 3 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün süreyle yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricindeki diğer programların 11-13 Ekim'de yasaklandığı bildirildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türündeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler ile ilimiz genelinde yapılacak eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu giriş çıkışlar il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde 3 gün boyunca yasaklanmıştır."

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