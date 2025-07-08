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Güncel

Şırnak'ta hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 15:52 - Güncelleme:
Şırnak'ta hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti
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Şırnak'ta bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren H.T'nin tetkikler sonucunda en kısa sürede üst düzey donanıma sahip bir sağlık merkezine ulaştırılmasına karar verildi.

Bunun üzerine hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen sevk işlemi, profesyonel ekipler eşliğinde başarıyla tamamlandı. Hastanın tedavisine Şanlıurfa'da devam edilecek.

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